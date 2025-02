Il custode di un palazzo e sua moglie sventano furto in casa e fanno arrestare due ladre. Il colpo in via Marco Aurelio a Milano

Milano – Il furto in casa. Poi la fuga dopo aver arraffato soldi, gioielli e orologi. Ma i ladri d'appartamento, tre donne e un uomo, non avevano fatto i conti con il custode del palazzo che notando i movimenti sospetti sulle scale li ha bloccati insieme alla moglie e ha chiamato la polizia. Riuscendo a farne arrestare due: una ragazza belga di 18 anni e una italiana di 21, quest'ultima con precedenti. È successo sabato sera alle 18 in un condominio di via Marco Aurelio, zona viale Monza, altezza Pasteur.

I fatti

I ladri hanno preso di mira un appartamento del secondo piano: sono saliti, hanno forzato la porta e si sono intrufolati. Da capire quanti siano entrati in casa e quanti invece siano rimasti fuori a fare da palo. Fatto sta che, una volta dentro, hanno avuto il tempo di girare per le stanze e frugare portandosi via diversi oggetti preziosi tra cui gioielli e orologi e pure contanti. Azioni che hanno potuto compiere indisturbati, perché in casa (dove vivono due donne, una italiana e una spagnola, entrambe di 36 anni) non c'era nessuno.

L'arresto

Speravano forse di avercela fatta. Ma proprio mentre scappavano hanno trovato il custode del condominio e la moglie a sbarrare loro la strada: i due hanno bloccato i quattro e chiamato il 112. Per guadagnarsi la fuga, a un certo punto uno dei quattro ha spruzzato nell'aria dello spray urticante. Ma nel frattempo è arrivata una Volante di polizia dell'Ufficio prevenzione generale e, mentre due malviventi, un uomo e una donna, nella confusione generale sono riusciti a fuggire, le complici sono state fermate e arrestate per rapina impropria aggravata.