Turismo, crescita infinita: gennaio da record

Crescita continua e, all’apparenza, infinita. I dati sul turismo a Milano e nell’area metropolitana continuano a stupire. Sì, perché anche il 2025 è iniziato con un record storico, come sottolinea l’assessora comunale al Turismo Martina Riva (nella foto): "Con più di 608 mila presenze, il gennaio 2025 ha fatto registrare un incremento del 6,2% degli arrivi sul territorio del Comune di Milano rispetto al dato del gennaio 2024". In numeri assoluti, i 608.226 visitatori arrivati nel capoluogo lombardo nel primo mese di quest’anno sono di gran lunga più numerosi che nel mese di gennaio degli anni scorsi: 572.475 nel 2024, 541.949 nel 2023, 247.697 nel 2022 e, facendo un salto nell’area pre-Covid, 490.283 nel 2019.

"Si tratta di un processo di crescita che ha ormai assunto i connotati della stabilità – continua Riva –. È dal gennaio del 2023 che si è assistito ad un costante incremento delle presenze turistiche a Milano rispetto alla corrispettiva mensilità dell’anno precedente. Per il venticinquesimo mese consecutivo, quindi, Milano supera se stessa".

L’assessora, a questo punto, aggiunge: Questo ennesimo traguardo è indice dell’ormai consolidata capacità della nostra città di offrire ai visitatori di tutto il mondo esperienze attrattive in ogni settore, dal tempo libero, alla cultura, al turismo congressuale. È inoltre un’ulteriore conferma dell’eccezionale abilità di tutti i player del settore del turismo, a cominciare ovviamente da Milano&Partners, di agire in maniera sinergica nella valorizzazione e nel racconto della nostra città". In Comune sperano che l’effetto Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la cui cerimonia di inaugurazione sarà il 6 febbraio 2026, tra meno di un anno, allo stadio di San Siro, continui a far crescere i dati sul turismo all’ombra della Madonnina.

"A meno di 365 giorni dai Giochi olimpici e paralimpici – chiosa Riva – non posso che esprimere una certa soddisfazione nel rilevare che anche lo sport ha giocato, negli ultimi anni, un ruolo fondamentale in questa partita".

Massimiliano Mingoia