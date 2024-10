Tumore al seno. Tutte in corsa per la ricerca

Di corsa per la ricerca contro il cancro al seno e lezioni di prevenzione per tutte le donne, a Pioltello: si comincia lunedì 7, il 20 invece trasferta a Milano per la Pittarosso Pink Parade con Aap, “Ascoltami, aiutami, proteggimi“, l’associazione guidata da Concetta Risi, “pink ambassador“ della Fondazione Veronesi che come ogni anno organizza la marcia. Obiettivo "raccogliere fondi per la ricerca", spiega il presidente. L’onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà di casa. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di difesa sul territorio, a questo servirà il camper-ambulatorio che ha vinto “Decidilo, tu”, il bilancio partecipato del Comune che ha destinato all’iniziativa 100mila euro e che presto batterà tutti i quartieri. La lotta contro la malattia che "ha rialzato la testa dopo il Covid e con età d’esordio sempre più bassa" passa da appuntamenti di sensibilizzazione come questi. I numeri spiegano l’impegno, la Lombardia è la prima regione per incidenza della malattia: con 8mila nuovi casi l’anno e più di 1.500 decessi nonostante la percentuale di guarigione arrivi all’80%, questo cancro è la prima causa di morte della popolazione femminile fra i 35 e i 44 anni. "Serve ricerca", dicono ad Aap, da qui l’azione senza sosta per informare e spronare, in attesa che lo sportello mobile entri in servizio. "Uno strumento che garantirà visite e controlli sotto casa".

Lunedì primo appuntamento al Centro Lazzati-Teatro Schuster nella saletta dell’oratorio al primo piano alle 20.45, l’altro il 18 ottobre, stesso posto, stessa ora. L’ingresso è libero, ma è meglio prenotare (al numero 351/5444371, o via mail associazioneaap2021@libero.it). Anche alla corsa bisogna iscriversi (338/5990551, costo: 21 euro, i fondi saranno destinati alla causa). Barbara Calderola