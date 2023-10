Tumore al seno a Corsico: primo incontro con gli esperti

Contro il tumore al seno, la prevenzione e la diagnosi precoce restano le armi più efficaci. È quanto emerso dal primo di tre incontri dedicati alla "Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili", un ciclo di appuntamenti promosso dal Comune con le associazioni Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e Ventunesima donna. "In Italia le donne che aderiscono allo screening mammografico regionale sono il 46%. Meno della metà delle potenziali destinatarie. Questo è dovuto a diversi aspetti, da quelli logistici (la mancanza di strutture specializzate) a fattori culturali. C’è ancora chi pensa che non serva a nulla", ha detto durante la prima serata informativa Rosella Amadori, radiologo diagnostico consulente alla Maugeri e all’Auxologico di Milano.

"Non è vero che il tumore alla mammella è riservato alle over 50 - ha aggiunto Daniela Bossi, chirurgo senologo alla Maugeri di Milano e Pavia, presidente di Andos -. Il tumore è “democratico”: un terzo delle donne che si ammalano ha meno di 45 anni". Oltre a fattori ereditari, che possono favorire o meno l’insorgenza della neoplasia, anche lo stile di vita gioca un ruolo importante: è questo un altro messaggio che, a detta degli specialisti, non bisogna stancarsi di ripetere.

Il secondo incontro della rassegna è in agenda il 14 ottobre con la scrittrice corsichese Rosa Maria Colangelo. Infine, il 20 ottobre verranno illustrate le ricadute psicologiche della patologia. Tutti gli incontri si svolgono nella sala La Pianta di via Leopardi. A.Z.