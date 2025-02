Truffa milionaria al gotha dell’imprenditoria italiana: il ministro Crosetto presenta denuncia ai carabinieri

Milano – Dopo aver condiviso l’accaduto sui social media alcuni giorni fa, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha depositato formale denuncia ai carabinieri riguardo la truffa milionaria messa in atto contro una dozzina di nomi illustri dell’imprenditoria e della finanza italiana. Il politico di Fratelli d’Italia, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha ricostruito davanti ai militari il modo in cui il gruppo criminale ha richiesto ingenti somme alle potenziali vittime spacciandosi – anche attraverso l’uso di programmi di intelligenza artificiali – per lo stesso ministro o per uno dei suoi collaboratori, con la scusa di dover “pagare un riscatto per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente”. Le denunce presentate fino a questo momento sono sette.

Gli imprenditori contattati

Tra le persone contattate figurano lo stilista Giorgio Armani, l’imprenditore Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada, ma anche Marco Tronchetti Provera, Massimo Moratti, Diego Della Valle e membri delle famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone. Insomma, la crème della crème dei patrimoni nazionali. Quasi nessuno ci è cascato, ma c’è stato almeno un imprenditore che è stato convinto a versare in due tranche circa un milione di euro. A convincere la vittima anche la prospettiva che l’intera cifra – così hanno detto i truffatori – sarebbe poi “stata restituito attraverso la Banca d’Italia”. “Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti”, aveva commentato a Repubblica Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter e amministratore delegato della società petrolifera Saras.

L’indagine

L’indagine, affidata ai carabinieri, è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola: l’ipotesi di reato è truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sono in corso delle attività per cercare di bloccare i trasferimenti di denaro. Sono stati attivati tutti i canali di cooperazione internazionale per arrivare a bloccare i soldi, in particolare su un conto europeo.

Le denunce delle famiglie Aleotti e Beretta

Sono già due le denunce presentate in queste ore in procura a Milano nell'ambito dell'indagine. A depositare formalmente gli esposti sono state la famiglia Aleotti del gruppo Menarini e la famiglia Beretta, proprietaria della multinazionale produttrice di armi. Inquirenti e investigatori stanno lavorando a un lungo elenco di vittime contattate. Da quanto si è saputo tra queste risultano anche Massimo Moratti e Giorgio Armani e altri nomi di rilevo nel mondo dell'imprenditoria italiana. Riguardo alla truffa, dall'azienda Beretta fanno sapere che “è stata contattata la segreteria di Pietro Gussalli Beretta ma non c’è stato alcun pagamento grazie all'attività di filtro”. “Abbiamo ricevuto una telefonata – specificano – ma le segreterie sono state estremamente abili ed efficaci, oltre che efficienti, nella loro funzione di attenzione e filtro. La telefonata non è mai stata inoltrata né quindi l'azienda ha mai pagato alcunché. Della questione è stato immediatamente informato chi di dovere”.