Dorina Bardhi e la figlia Mia, in lotta per la vita: raccolta fondi dopo l’incidente

Truccazzano, 10 aprile 2025 – Una raccolta fondi online, una seconda promossa dai tanti amici della donna e della famiglia. Si mobilita la comunità, scatta la gara di solidarietà a Truccazzano e ad Albignano, nel ricordo di Dorina: “Occorrono fondi per il suo ultimo viaggio, e per le cure della sua bimba. Non lasceremo sola la famiglia”.

A lanciare la petizione ieri (qui il link) la giovane Alessia, figlia maggiore di Dorina Bardhi, 46 anni, morta lunedì a Pozzuolo Martesana nel tragico impatto della sua auto contro un tir. “Non avremmo mai pensato – così l’appello - di trovarci in una situazione del genere, ma la vita ci ha colpiti duramente. Abbiamo perso la nostra mamma in modo improvviso e devastante, e ora mia sorella, la piccola Mia, sta lottando per la vita in terapia intensiva. Il dolore è immenso, ma oltre alla sofferenza, dobbiamo affrontare un peso economico insostenibile”.

Dorina Bardhi, morta nell'incidente sulla Cassanese (Canali)

La solidarietà

Occorrono fondi per il funerale di Dorina, per le cure mediche della piccola di nove anni sopravvissuta all’impatto e ricoverata a Bergamo, per le spese legali. “Non avremmo mai voluto chiedere aiuto, ma non abbiamo scelta”. La comunità risponde. E si stringe alla famiglia così duramente colpita.

In questi giorni si susseguono momenti di preghiera all’oratorio di Albignano, dove la famiglia vive, un’ulteriore raccolta fondi è in corso, l’altra sera tanti amici e cittadini si sono riuniti per una fiaccolata. Dorina Bardhi viveva ad Albignano da anni, con marito e tre figlie. Impiegata in un centro commerciale, era una “colonna” della piccola comunità, dove era conosciuta e amata anche per la sua attività volontaria in oratorio.

La terribile scena dell'incidente a Pozzuolo Martesana (Canali)

Il tragico incidente alle due dell’altro pomeriggio sulla Cassanese dir, dove l’utilitaria condotta dalla donna, e sulla quale viaggiava anche la bimba, per cause ancora non accertate ha sbandato, andando a schiantarsi contro la motrice di un tir. Per la donna ogni soccorso è stato vano.