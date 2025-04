Truccazzano, Corte dell’Orto. Bonificato l’ex ecomostro

Corte dell’Orto davanti al municipio, l’ex ecomostro è finalmente in sicurezza: "Ma ora attendiamo un progetto". È fissato per i giorni immediatamente dopo Pasqua un nuovo incontro fra l’amministrazione comunale e l’operatore che, quasi un anno fa, si aggiudico’ a prezzo stracciato, circa 700mila euro, e alla settima asta, l’enorme area fra comune e centro storico su cui si trova anche, da oltre un decennio, lo scheletro di cantiere che, da vecchio progetto, sarebbe dovuto diventare un centro diurno per anziani.

L’alienazione, nell’aprile del 2024, fu un traguardo insperato. Ora si guarda al futuro: "Con l’operatore - spiega il sindaco Franco De Gregorio - si dovrà confrontarsi su quanto si progetti di fare su quell’area, che è enorme. A noi occorre un piano attuativo, e che sia compatibile con il pgt che, in attesa dell’adozione di quello nuovo, rimane vigente". La vecchia convenzione è scaduta da un pezzo. Fra le decisioni da prendere anche quelle, importanti, dell’edificio semi realizzato davanti al municipio, per molti anni spina nel fianco delle amministrazioni comunali e oggetto di frizione, per questioni di sicurezza, igieniche e ambientali, con il curatore fallimentare. Intanto, ed è un importante punto di partenza, scenario e contesto raccontano già il cambiamento. Il complesso è stato messo in sicurezza, pulizie e bonifica sono stati effettuati e le imprese hanno provveduto a sigillare punti di accesso e zone a rischio. L’area ceduta nella scorsa primavera è enorme: va dalla zona del municipio a quella della piazza.

La sua rinascita, quale che sia, darà un spinta fondamentale al recupero del centro storico truccazzanese, cui già si lavora in altre zone. Ipotesi di intervento, per ora, solo ipotetiche. Il vecchio piano prevedeva centro diurno, spazi commerciali, minialloggi. "Nel dettaglio non sappiamo ancora nulla. L’asta risale a quasi un anno fa ma la vendita era stata perfezionata qualche mese dopo. Non sappiamo nemmeno se sia intenzione dell’operatore mantenere in piedi il “già costruito”. In linea teorica avrebbe un senso. L’operatore è in ogni caso molto serio e affidabile, ci sentiamo tranquilli". Il 16 aprile dell’anno passato l’asta numero sette per la vendita dell’intero comparto, battuta in via telematica, chiuse una vicenda che si trascinava da anni. La Corte dell’Orto era rimasta l’unico lotto invenduto fra gli undici di ristrutturazione avviati nel 2006 sotto l’egida del Piano del centro, colossale progetto di recupero di vecchie corti del centro truccazzanese. Le imprese coinvolte, tutte facenti capo a una sola proprietà, erano fallite in sequenza in poco meno di due anni, travolte dalla crisi del mattone.