Truccazzano, cercano di appartarsi in auto ma finiscono nel canale Muzza

Truccazzano (Milano) - Infilano per appartarsi l'alzaia del canale Muzza a Truccazzano, li beffano nebbia e gelo, finiscono in acqua con l'automobile. Tragedia sfiorata e finale fortunato per la coppia, due ventenni della zona: entrambi sono riusciti ad uscire dall'auto e dall'acqua gelida, e a mettersi in salvo. Questa mattina l'auto affiorante dalle acque del canale, avvistata all'alba da alcuni passanti, ha scatenato il finimondo e innescato la macchina dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanze.

Mentre si perlustravano i fondali e le sponde nei paraggi dell'auto i carabinieri, attraverso la targa, riuscivano a risalire alla proprietaria della vettura, la madre del giovane, ancora ignara dell'accaduto. E' stato il racconto dei protagonisti infine a ufficializzare il cessato allarme. Tutto è iniziato questa mattina, quando qualcuno ha segnalato la presenza di un'utilitaria sprofondata nel letto del canale. Il tratto in oggetto, a Truccazzano, fortunatamente con acqua abbastanza bassa. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto i primi rilievi, le ricerche di eventuali vittime, un primo check nei dintorni della vettura: nulla. Questione di breve tempo.

Poi l'identificazione della proprietaria e i chiarimenti. Il ragazzo, insieme alla sua ragazza, si era avventurato sull'alzaia al volante dell'auto della madre. Buio, nebbia e ghiaccio hanno causato la caduta nel canale. Acqua bassa e fortuna hanno consentito ai due malcapitati di guadagnare la sponda. Intirizziti e scioccati, i due hanno deciso di abbandonare la vettura e rientrare nelle rispettive abitazioni.