Esce di strada con l'auto e finisce nel canale: ferita una donna di 62 anni

Marudo (Lodi), 4 maggio 2024- Esce di strada con l’auto e finisce in un canale con acqua, ferita una donna. Paura, durante la percorrenza della strada provinciale 123 di Marudo, per una donna al volante della propria auto.

La conducente, di 62 anni, ha perso il controllo del veicolo, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, all’altezza della Cascina Luna è precipitata in un fossato. Fortunatamente le lamiere non l’hanno però intrappolata e i vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa e una autogru dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, l’hanno presto aiutata ad uscire dal mezzo. Per poi affidarla al soccorso sanitario che, intanto, è arrivato con una automedica, una ambulanza della Croce bianca e infine l’elisoccorso.

Per fortuna la malcapitata conducente, benché ferita, non era però in gravi condizioni e non è quindi stato necessario utilizzare l’eliambulanza.

E’ stata accompagnata per accertamenti e cure, dalla Croce bianca, all’ospedale Maggiore di Lodi. Intanto i soccorritori hanno recuperato il veicolo, poi affidato al carroattrezzi.