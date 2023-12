Trovato il covo dei ladri di bici

In alcuni box aveva stipato le bici rubate per poi rivenderle online. A trovarle è stata la polizia locale di Milano dopo un’indagine nata dalla segnalazione di un cittadino che aveva denunciato il furto di una due ruote da corsa professionale a novembre e l’aveva riconosciuta tra le foto degli annunci di vendita.

Gli agenti hanno così preso contatti con il venditore di Cormano e, una volta arrivati sul posto, hanno perquisito alcuni magazzini usati come officina: all’interno sono state ritrovate e sequestrate la bici rubata e altre sei di dubbia provenienza per un totale di circa 10mila euro di valore. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per ricettazione in attesa degli accertamenti sugli altri mezzi ritrovati.

L’attività del nucleo dei ghisa continua anche per dare seguito alle numerose segnalazioni inoltrate attraverso la pagina Facebook "Bici rubate e ritrovate - Polizia Locale Milano" e l’indirizzo istituzionale pl.bicirubate@comune.milano.it.

La.La.