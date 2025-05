Trovato con la coca dai carabinieri. Nell’abitazione cartucce e proiettili

Aveva cocaina nel vano portaoggetti dell’auto e in casa. E nascondeva cartucce e proiettili di fucile nell’armadio della camera da letto. Un 31enne di Pogliano Milanese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Nerviano. I militari lo hanno fermato nell’ambito di un servizio di controllo sulla statale del Sempione. Insospettiti per il suo comportamento nervoso hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e della Fiat Punto sulla quale viaggiava. Nel vano porta-oggetti hanno trovato due involucri contenenti circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A quel punto hanno deciso di fare anche una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire nell’armadio della camera da letto un altro involucro contenente 33 grammi della stessa sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e una cartucciera contenente 25 cartucce calibro 12 e un proiettile calibro 9 x 21. Conclusi gli accertamenti il 31enne italiano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Ro.Ramp.