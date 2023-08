Troppo caldo anche per gli animali I campanelli d’allarme e i consigli

di Simona Ballatore

Colpi di calore, cani soccorsi durante “uscite“ troppo impegnative: in una delle settimane più bollenti dell’anno, un’attenzione in più va prestata anche agli animali domestici. Federica Pirrone è etologa, esperta di benessere animale e professoressa del dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali della Statale di Milano.

Quali sono i campanelli d’allarme?

"Se qualcosa non va, per il caldo eccessivo, l’animale si agita, inizia a respirare sempre più affannosamente. Se è in libertà cerca un’area d’ombra, una zona dove la temperatura è più fresca o una fonte idrica, mettendo in atto strategie che lo aiutano ad abbassare la temperatura corporea o a tenerla sotto controllo. Se non ha questa possibilità tirerà il guinzaglio, non certo per capriccio".

Che fare?

"Prevenire. Senza mettere a rischio il loro benessere. Sicuramente se fa molto caldo il cane non si sta godendo il “qui e ora“, non è un cane felice. Si sta compromettendo la qualità della sua vita, oltre a mettere a rischio la sua salute".

Come comportarsi in caso di gite?

"Uscire nelle ore meno calde. Se si prevede di restare fuori a lungo accertarsi sempre che ci siano tante zone d’ombra, fontanelle e portarsi acqua fresca anche per lui, facendolo bere spesso. Meglio evitare di affaticarlo troppo. Cerchiamo di studiare in anticipo le previsioni, programmiamo le giornate per le escursioni restando sempre pronti a cambi di programma in caso di modifiche repentine".

Anche gli animali stanno risentendo dei cambiamento climatici?

"Si ripercuotono su di loro come su di noi, che abbiamo una buona dose di responsabilità. Spesso siamo colti alla sprovvista: passiamo da 14 gradi a 28 nell’arco di una settimana. Se non siamo preparati ad affrontare i cambiamenti, indirettamente ne risente anche chi è con noi e dipende da noi".

Si preannuncia una settimana bollente. Quali accorgimenti per gatti e animali che vivono in casa?

"Anche in questo caso accertiamoci che siano in luoghi sicuri, che abbiano riparo. Mai lasciarli in balcone. E neppure in giardino se non hanno ombra e acqua. Se sono liberi garantire loro spazi in cui gestirsi".

C’è più consapevolezza oggi?

"Sì. Ma abbiamo la tendenza da un lato di pensare che se la possano cavare meglio di noi, che di per sé non è sbagliato, ma vale più per animali abituati a vivere in libertà. In altri casi c’è la tendenza opposta di iper-proteggerli. Sono estremamente intelligenti, sanno gestirsi, ma si affidano tanto a noi, al nostro buon senso. E quindi dobbiamo essere responsabili".