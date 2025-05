Paolo Vino: "Uso improprio di logo e gonfalone"

Paolo Vino (Giovani Sestesi e Lista Popolare per Sesto) scrive al Prefetto. "Il sindaco Roberto Di Stefano utilizza il gonfalone del Comune per fare propaganda politica". Secondo quanto riportato nella segnalazione, sarebbe stato esibito più volte esibito il simbolo del Comune in contesti che nulla hanno a che vedere con funzioni istituzionali. Alla Prefettura si chiede quindi un intervento "affinché venga verificato e sia fatta chiarezza sull’utilizzo dei simboli istituzionali da parte dell’amministrazione". "È inaccettabile che un logo che rappresenta l’intera comunità venga piegato a logiche di propaganda personale o di partito - denuncia Vino -. Si mina il principio di neutralità delle istituzioni e il senso di appartenenza collettiva. Il gonfalone non è uno strumento di campagna elettorale né può servire a legittimare posizioni politiche". La.La.