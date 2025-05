Costo ipotizzato: 315 milioni di euro

Ben 350 posti letto, 17 specialità, un costo ipotizzato sui 315 milioni di euro. L’ipotesi di un nuovo ospedale di primo livello in Martesana è caldeggiata da anni, l’audizione in commissione Sanità, il 4 aprile scorso, ha riaperto dibattito e confronto. Nello studio presentato al Pirellone dai promotori numeri a raffica relativi all’attività degli ospedali esistenti, da Melegnano a Melzo a Cernusco sul Naviglio. Focus quelli "in negativo". Partendo dalla "migrazione passiva", o meglio il tasso di fuga, alla volta di altre grandi strutture ospedaliere fuori area: andrebbe dal 74 all’80% sui ricoveri, sia sul territorio dell’Asst che, nello specifico, sul territorio della Martesana; e arriva all’82% per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. L’ospedale di Vizzolo Predabissi è, ad oggi, l’unico presidio di primo livello sul territorio dell’Asst, su un bacino di oltre 630 mila abitanti. La vetustà delle strutture un tema, quello del numero delle specialità anche: "Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute - così lo studio - l’ospedale di Melzo ha 125 posti letto su 7 specialità, quello di Cernusco 130 posti su 9. Entrambi i nosocomi d’area attuali hanno le stesse 5 specialità di base, mentre non sono presenti neurologia, oculistica, urologia, pneumatologia e neonatologia".

M.A.