"Per chi partorisce qui professionalità e più servizi"

Il neonato numero 500, nel 2024, era arrivato all’ospedale Santa Maria delle Stelle nei primissimi giorni di dicembre, a chiudere un anno "boom" di cicogne melzesi. L’obiettivo del 2025, giunti quasi a metà anno, è agguantare il bis: "Al Santa Maria delle Stelle l’attenzione alla donna è totale e dura tutta la gravidanza". Per le donne che scelgono di partorire a Melzo professionalità e nuovi servizi: fra gli altri, un nuovo ambulatorio della presa in carico, "primo contatto" con la futura partoriente.

"Negli ambulatori del Santa Maria delle Stelle - spiega Giuseppe Losa, primario dell’Ostetricia e Ginecologia (nella foto) - le donne possono affidarsi dall’inizio della gravidanza. Un primo incontro di booking fornisce alle donne le prime informazioni riguardanti l’igiene alimentare e la diagnosi prenatale. Questa prima visita serve anche per scegliere il percorso assistenziale più adatto a ciascuna. Abbiamo inoltre istituito l’ambulatorio presa in carico per tutte le pazienti che desiderano partorire da noi. Vi si svolge una prima visita durante la quale la paziente incontra l’ostetrica e il medico. Già al primo incontro viene redatta la cartella clinica e vengono svolti ecografia e visite di controllo".

Un fiore all’occhiello i corsi preparto, una novità di quest’anno l’attivazione della guardia doppia anestesisti, "ha indubbiamente innalzato il livello qualitativo del nostro servizio: grazie a ciò, infatti, la parto analgesia è garantita 24 ore su 24".

I numeri delle nascite dei primi mesi dell’anno sono in fase di elaborazione, e saranno disponibili a breve. E i numeri sono importanti. L’ospedale di Melzo aveva mancato, negli anni passati il traguardo delle 500 nascite annue, tetto fissato a livello regionale per mettere al sicuro i reparti di maternità da ridimensionamenti, accorpamenti o chiusure. Sino al 2024, anno record di nascite, con buoni auspici sin dai primi mesi e tetto raggiunto un mese prima del brindisi di Capodanno.