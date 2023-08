Troppi rischi per gli alberi a Gorgonzola: resta chiuso il Parco Sola Cabiati

Check sicurezza ancora in corso, resta chiuso per ora il parco Sola Cabiati, “gioiello verde” della città e della zona: "Molti cittadini chiedono notizie. Devono avere pazienza". Il maltempo di luglio ha picchiato duro sul parco gorgonzolese, che vanta un ricchissimo patrimonio di alberi storici.

Il rischio caduta successivo alla tromba d’aria ha costretto a dieci abbattimenti, in buona parte già eseguiti. Fra gli alberi obbligatoriamente sacrificati un bagolaro secolare posizionato accanto al muro storico verso via Parini. I lavori al parco erano iniziati il 7 agosto, proseguono, da ordinanza, sino ad oggi. "Ma non significa, ed è quanto stiamo rispondendo a molti cittadini – spiega il vicesindaco Nicola Basile – che il parco riapra oggi. Avevamo chiaramente comunicato che la valutazione sulla riapertura sarebbe stata data a fine mese. È una questione di sicurezza. Basti guardare le condizioni del cancello, letteralmente divelto dalla bufera".

Un’altra “zona calda” del post nubifragio a Gorgonzola è quella del cimitero storico, dove molte tombe della parte più antica sono state danneggiate da ramaglie, rami o tegole. Sul sito del Comune il lancio di una “raccolta informazioni” con l’invito a presentare le segnalazioni dei danni subiti. Riservata, va sottolineato, a tutti i cittadini che, assenti o per altre ragioni, non abbiamo presentato i moduli dal inviare alla regione. "Una raccolta-bis puramente ricognitiva – così lo staff della comunicazione – che ha l’obiettivo di aprire le relative pratiche di sinistro per la valutazione. Non garantisce alcun risarcimento del danno".

Analoga richiesta è stata indirizzata ai privati che abbiano subito danni ad autovetture e immobili dalla caduta di alberi o rami di proprieta’ comunale.

M.A.