"Troppi anziani lasciati soli"

La solitudine degli anziani e i tanti interventi per soccorrerli. Nel periodo estivo sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non per incendi o altri incidenti. In una grande città come Milano e il suo hinterland gli interventi dei vigili del fuoco più frequenti in estate riguardano l’assistenza, quindi il soccorso alle persone. Molti sono gli anziani che rimangono soli e a volte anche il vicino di casa può essere il più semplice ma fondamentale “controllore umano“.

"Sono molti gli interventi che vedono i vigili del fuoco intervenire per quello che in gergo si chiama “soccorso persona“, ovvero la necessità di accedere agli appartamenti anche solo per controllare che nessuno all’interno abbia bisogno di aiuto. In alcune occasioni infatti l’interventi si rivela un più immediato soccorso perché la persona sia sottoposta alle cure dei sanitari", spiegano i vigili del fuoco. Sempre più spesso infatti persone sole e anziane, vengono lasciate da sole in casa dai parenti per andare in vacanza. A volte abitano tutti insieme e la persone che rimane tra le mura domestiche soffre anche per la mancanza dei familiari, dei punti di riferimento quotidiani. A questo si aggiunge che in certe palazzine può capitare che anche i vicini di appartamento siano via e questo rende la situazione ancora più difficile per le persone sole. Accade poi che i parenti provino a chiamare l’anziano e che questi non risponda, magari anche per problemi di udito che rendono problematico sentire il telefono, il citofono o il campanello. I familiari a quel punto si rivolgono ai vigili del fuoco. "Il numero di interventi giornalieri si aggira sui tre in media nella sola area urbana", concludono i vigili del fuoco.

Da.Fa.