Operaio precipita da un cantiere a 8 metri di altezza a Trezzo sull’Adda

Trezzo sull’Adda (Milano), 30 maggio 2025 – Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Trezzo sull’Adda. Intorno alle 15.20 in via Giulio Pastore un operaio di 34 anni è precipitato da un cantiere a circa otto metri di altezza. Gravissime le sue condizioni: ha traumi alla testa, al volto, al bacino e alle braccia. È stato portato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, oltre all’elicottero, anche l’ambulanza, l’automedica e la polizia locale.

Notizia in aggiornamento