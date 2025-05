Incidente sul lavoro a Milzano, precipita dal tetto di un capannone: grave operaio

Milzano (Brescia) – Incidente sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 13.45 a Milzano in un capannone affacciato lungo la Strada Provinciale VII. Un uomo di 62 anni, dipendente di una azienda con sede nel Milanese stava effettuando delle opere sul tetto dell’azienda della bassa dove è accaduta la disgrazia. Al momento la dinamica dei fatti resta da chiarire.

L’uomo stava operando presso l’azienda RM, che si occupa di ricambi auto e si trova in via Provinciale 48 e stava effettuando dei lavori di manutenzione quando, forse per avere messo un piede in fallo in un punto in cui la copertura è ceduta o forse per altre cause, che saranno appurate dalle forze dell’ordine e dai tecnici specializzati nelle questioni lavorative dell’Asst del Garda, è scivolato e ha fatto un volo di alcuni metri.

L’urto con il suolo gli ha procurato ferite e lesioni serie e in particolare traumi alla testa e alle gambe. I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica di Areu da Brescia e l’elicottero da Brescia.

Sul posto sono giunti pure i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e gli esperti di Asst del Garda. E’ stata informata anche la Prefettura cittadina. Una volta messo in sicurezza il lavoratore è stato condotto in volo agli Spedali Civili di Brescia. La sua prognosi è riservata.