Trenord bonus febbraio 2024: ecco chi ha diritto allo sconto

Milano, 19 gennaio 2024 – Arriva lo “sconto” sull’abbonamento mensile di febbraio 2024 per i pendolari in viaggio sulle tratte che a novembre 2023 non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal contratto di servizio firmato da Trenord. Irregolarità del servizio sotto la responsabilità dell’impresa ferroviaria, come guasti ai convogli o assenza improvvisa del personale, inefficienze provocate da malfunzionamenti dell’infrastruttura, come problemi a impianti e passaggi a livello, che possono determinare rallentamenti o cancellazioni, su un totale di 42 tratte sono 26 le direttrici che hanno diritto al bonus, era state 15 a gennaio scorso.

Chi ha diritto allo sconto

Gli utenti abbonati delle direttrici coinvolte potranno acquistare l’abbonamento mensile di febbraio 2024 con lo sconto del 30%, ad eccezione della direttrice 40 che ha diritto allo sconto del 25%, mentre nel caso di abbonamenti annuali, si potrà richiedere il bonus alla scadenza della validità dell’abbonamento. Secondo le regole regionali sul Bonus, beneficeranno dello sconto del 30% tutti i passeggeri che acquisteranno un abbonamento mensile di febbraio per le linee in elenco, anche se nel mese di novembre non hanno usufruito del servizio. Qui potete consultare la sezione Bonus delle Condizioni Generali di Trasporto Trenord.

Direttrici coinvolte e indici di affidabilità

L’indice di affidabilità del servizio ferroviario tiene conto di ritardi e soppressioni dei treni della direttrice. Quando il valore dell’indice di affidabilità supera lo standard minimo previsto dai Contratti di Servizio (dal 5,00% al 3,00%), scatta il diritto al bonus per i possessori di abbonamento ferroviario mensile e annuale a Tariffa Ferroviaria Regionale.