Travis Scott a Milano? Fan in delirio in Galleria Vittorio Emanuele ma è il sosia

Calca in Galleria Vittorio Emanuele. Il motivo? l’avvistamento del famosissimo rapper Travis Scott. È successo ieri a Milano, davanti all’ingresso del negozio Yves Saint Laurent. Il tam tam social ha fatto diffondere la notizia. In breve la Galleria si è riempita di giovani fan del rapper americano accalcatati davanti alle vetrine del negozio per strappare un selfie al loro idolo.

La fatica e le sgomitate per guadagnarsi un posto in prima fila però sono state vane. Infatti a fare shopping per le vie del centro del capoluogo lombardo non era Travis Scott ma un suo sosia, Amadou Diallo.

Diallo è stato ingaggiato dal TikToker KingAsh, già noto per una gag virale con il seguitissimo youtuber IShowSpeed, per orchestrare uno scherzo che, a vedere il numero di persone accorse in galleria, ha funzionato alla grande. Numerosi video online mostrano la Galleria gremita di fan che, inconsapevolmente, hanno acclamato il sosia tra cori, urla e flash.

L’inganno è stato organizzato nei minimi dettagli. Nei giorni precedenti, vari influencer e creator di TikTok avevano pubblicato foto e video a Milano in compagnia del falso Travis Scott, contribuendo a creare un’ondata di speculazioni sulla sua presunta presenza nel capoluogo lombardo. Uno scenario del tutto credibile, visto l’amore per l’Italia e in particolare per Milano dimostrato nel corso delle due date del 2023 (all’Ippodromo e a Roma) della superstar del rap.

I post, condivisi in massa, hanno attirato fan non solo italiani, ma anche turisti stranieri. Tra di loro, alcuni visitatori spagnoli hanno pubblicato divertiti e stupiti video con la scritta: “Vai a Milano e all'improvviso vedi Travis Scott,” aggiungendo ulteriore eco alla vicenda.