Traversino, dopo il divieto di accesso sulle rive del canale arrivano le multe da 500 euro

Cassano d’Adda, 26 luglio 2024 – Dopo gli allontanamenti effettuati i giorni scorsi come forma di avviso, sono scattate le sanzioni per chi staziona al Traversino. Multe da 500 euro per 12 cittadini durante i controlli di mercoledì della polizia locale e dei carabinieri, in ottemperanza all’ordinanza del sindaco che vieta di fermarsi sul manufatto idraulico scolmatore delle acque del fiume.

Da sempre luogo considerato una spiaggia in riva al canale Muzza, il Traversino cassanese è tornato oggi a essere considerato per quello che è in realtà: uno scolmatore per defluire l’acqua del fiume durante le piene con divieto d’accesso ai non addetti ai lavori. I fruitori potevano contare anche su attività commerciali fuori dall’area vietata alle persone e lontano dai pericoli della furia dell’acqua del fiume in piena.

“Sono tutti basiti per la scelta di aver chiuso dopo tutti questi anni - dichiara Giorgio Zigliani, gestore dell’Emblema Beach -, Ho visto cassanesi piangere per questa decisione. Persone che considerano questo luogo parte importante della loro vita. Per quanto riguarda poi la mia attività è certamente un danno grave. Il 50% del lavoro è legato alla presenza delle persone al Traversino".

La restrizione sulla presenza in quelle aree esiste da sempre, ma allo stesso tempo è sempre stato disatteso da tutti, così come ha più volte sottolineato il gestore dell’area, fino al punto da lasciare intendere che era lecito presentarsi al Traversino con ombrellone e sdraio da spiaggia. Dopo anni di divieto d’accesso non considerato scattano, dunque, pesanti sanzioni a chi ignora i cartelli e li oltrepassa.