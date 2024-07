Cassano d’Adda, dopo gli allontanamenti dal traversino scattano le multe da 500 euro

Cssano d’Adda (Milano) 25 luglio 2024 – Dopo gli allontanamenti come forma di avviso, fioccano le sanzioni per chi staziona al traversino di Cassano d 'Adda.

Multe da 500 euro per 12 cittadini nei controlli effettuati nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio, al traversino in ottemperanza dell'ordinanza del sindaco che vieta lo stazionamento su i due manufatti idraulici scolmatori delle acque del fiume.

Polizia locale e Carabinieri impegnati nei controlli al traversino

Da sempre considerate spiagge in riva al canale Muzza dove nel periodo estivo fanno capolino anche famiglie che giungono anche da Milano, i due traversini cassanesi sono tornati a essere considerati per ciò che in realtà sono: scolmatori per l’acqua del fiume durante le piene con divieto di stazionamento.

Il divieto di presenza su quelle aree esiste da sempre ma che nello stesso tempo è sempre stato disatteso da tutti, come ha più sottolineato il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana gestore dell’area, fino al punto da lasciare intendere che è lecito presentarsi ai due traversi con ombrellone e sdraio da spiaggia. Così non è, scattano pesanti sanzioni a chi ignora l'ordinanza che vieta di stazionare in quei siti.