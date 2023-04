La tragedia al golf club di Noverasco: Claudio era salito sul cestello per imparare la potatura in quota

Opera (Milano) – Resta ricoverato in rianimazione all’ospedale Niguarda, in condizioni estremamente gravi ma stabili, l’apprendista di 21 anni che mercoledì è rimasto ferito nel terribile incidente sul lavoro nel golf club Le Rovedine a Noverasco di Opera. Incidente nel quale hanno perso la vita Angelo Zanin, 51 anni, e il 69enne Dario Beria. Per la caduta dal cestello da un’altezza di venti metri e il successivo schiacciamento il ragazzo, residente a Casteggio, nel Pavese, ha riportato un trauma cranico, lesioni alla colonna vertebrale e fratture agli arti. La sua prognosi resta riservata. Sono tutte pavesi le vittime di questa ennesima mattanza sul lavoro. Angelo Zanin, di Robecco Pavese, era il titolare della Zanin Vivai di Lungavilla. La sindaca di Lungavilla, Carla Beccaria, ha ricordato l’intervento dell’uomo quando il maltempo aveva devastato il parco palustre del paese: "È stato un lavoro molto impegnativo, preceduto da tante altre collaborazioni con il nostro Comune".

La sindaca ha ricordato la vittima come una persona sempre disponibile e professionale. Il 69enne Dario Beria, di Pavia, era fondatore della ditta Lattoneria Edile Pavese. La ditta, che effettua noleggi di mezzi, è proprietaria del carro gru. Sul cestello che si è staccato dal braccio meccanico era già stato effettuato di recente, secondo quanto è emerso dalle indagini, un intervento di riparazione. Da quando era andato in pensione Dario Beria continuava a collaborare con la ditta, intestata alla moglie e nella quale lavora anche il figlio. Era sul posto per manovrare la gru con piattaforma aerea noleggiata per l’intervento al golf club, nell’ambito di una consolidata collaborazione con Zanin. Il giovane apprendista, Claudio G., si era diplomato lo scorso anno all’Istituto professionale Calvi di Voghera: era salito sulla piattaforma aerea insieme al titolare proprio per imparare la potatura in quota.