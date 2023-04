Incidente sul lavoro al golf club di Noverasco di Opera: due morti e un ferito. Chi sono le vittime

Milano, 12 aprile 2023 – Tragico incidente sul lavoro, questa mattina verso le 10, nel Milanese.

Due operai sono morti a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave.

Il cedimento è avvenuto in via Karl Marx 16, all’interno del golf club ‘Le Rovedine’. I tre lavoratori stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto e per questo motivo, almeno due, si trovavano sopra la piattaforma aerea a svariati metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico che, per cause ancora da accertare, si è schiantato al suolo.

I due operai morti sono Angelo Giovanni Zanin, classe 1971 e Dario Beira, classe 1953. Zanin era il titolare dell’omonima azienda agricola, nata nel 2001 come Azienda agricola Vivaistica a Lungavilla, nel Pavese. Stando a quanto riporta il sito internet, nel corso degli anni l’azienda aveva aggiunto prima l’attività di gestione del verde e successivamente quella dedicata all’arboricoltura ornamentale e boschiva. Da 10 anni grazie alle collaborazioni con aziende formative certificate, affiancava all’attività selvicolturale, quella della formazione professionale in ambito sicurezza sul lavoro.

Il ferito ha 25 anni. Il giovane è stato disincastrato dai resti della piattaforma dai vigili del fuoco. Poi, stabilizzato e ricoverato all’ospedale Niguarda con traumi toracico, cranico, e agli arti e con fratture multiple. dall’ospedale fanno sapere che le sue condizioni sono estremamente gravi.