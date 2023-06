Meteo, temperature in calo e pioggia in arrivo fino a domani. Poi da domenica migliora

Milano – Al Nord diffuso peggioramento del tempo, a partire dal Nordovest verso il Nordest e all'insegna di rovesci temporaleschi a tratti molto forti e con possibili grandinate e colpi di vento improvvisi. Temperature in diminuzione, soprattutto al Nordovest. Venti dai quadranti meridionali. Correnti da Sud Ovest raggiungono oggi la regione Padano-Alpina. Una bassa pressione in evoluzione dalla Penisola Iberica porterà forte instabilità atmosferica con temporali e grandinate. Le temperature massime si abbasseranno leggermente oggi e in modo più significativo domani.

Oggi dunque molto nuvoloso o coperto. Rovesci e temporali nella notte, al mattino e nuovamente in serata. Fenomeni localmente di forte intensità associati a grandinate e raffiche di vento. Temperature massime in sensibile diminuzione. Domani nuvolosità irregolare nella notte e all’alba con residui rovesci sul Mantovano. In seguito soleggiato e asciutto. Caldo con temperature massime in aumento. Domenica 2 Luglio: generalmente soleggiato e asciutto. Temperature senza variazioni. Lunedì 3 Luglio: soleggiato con formazione di cumuli nel pomeriggio. Asciutto o isolati rovesci in montagna. Temperature senza variazioni.

In arrivo dunque una perturbazione atlantica nel cuore dell'estate,Ancora dunque 24 ore di maltempo, ma da domenica il tempo tornerà quasi ovunque soleggiato seppur con qualche temporale pomeridiano. Nel corso della giornata le nubi diventeranno via via più diffuse sul settore nordoccidentale, con qualche acquazzone Previsioni del tempo insomma all'insegna dell'instabilità diffusa in Lombardia e al Nord, con cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Temperature in diminuzione.