Milano, traffico intenso anche nel giorno di Natale: code su autostrade e tangenziale

Milano – Code a tratti sulla tangenziale Est di Milano, per traffico intenso anche nel giorno di Natale.

Particolarmente critica la viabilità all’altezza del nodo di Pero e nel tratto fra Milano Est e Cormano, mentre all’uscita di Sesto San Giovanni, in direzione est, si è formata una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. C’è poi una coda di circa un chilometro per incidente sull’A8 in direzione Varese, all’altezza di cascina Merlata. Infine, nella cintura a sud della città, code a tratti per traffico intenso fra l’allacciamento dell’A1 e la Tangenziale Est.