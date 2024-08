Controesodo di fine agosto e Gran Premio: la “tempesta perfetta” sulle tangenziali di Milano

Milano, 29 agosto 2024 – Quasi terminato agosto, le città si stanno gradualmente ripopolando. Ma non è ancora finita e per le strade milanesi c’è ancora un weekend di traffico da bollino rosso da superare. È quello che sta per arrivare, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Complici i rientri dalle ferie estive in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 all'autodromo di Monza, potrebbero verificarsi disagi alla circolazione lungo i tratti della Milano Serravalle, la tangenziale est (A51) e la tangenziale nord (A52) di Milano.

Il bilancio del mese di agosto, secondo i dati raccolti da Adnkronos, è però positivo: nonostante i massicci spostamenti, la viabilità generale non è stata interessata da grandi criticità per quanto riguarda l'A7 Milano-Serravalle Scrivia, l'A50 tangenziale ovest e l'A51 e A52, grazie anche dall'assenza di cantieri permanenti e al divieto di circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate più critiche. Inoltre, i volumi di traffico nei periodi di esodo e controesodo sono rimasti stabili rispetto lo scorso anno. La società ha rafforzato poi la presenza di equipaggi degli ausiliari della viabilità e del servizio di soccorso meccanico per assicurare alla clientela una maggiore sicurezza.