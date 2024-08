Oggi il grande rientro a Milano e in tutta la Lombardia: code e traffico, Super 36 a rischio

Milano – Vacanze finite per migliaia di lombardi che in queste ore stanno facendo rientro in città: da domani nei principali centri della regione è in vista un sostanziale “ritorno alla normalità”, con la stragrande maggioranza dei negozi in fase di riapertura e un massivo ritorno in ufficio (per le scuole bisognerà attendere ancora qualche settimana). Se qualcuno ha già anticipato il rientro a casa a venerdì, per molti il controesodo è scattato tra sabato e domenica: oggi è la giornata clou, a rischio traffico e code, proprio per il rientro dei cittadini dalle località di villeggiatura in mare al Sud o in montagna al Nord verso le grandi città della Lombardia. Viabilità Italia, del resto, ha annunciato il bollino rosso per l'intera giornata di domenica 25 agosto. L'intensificazione della circolazione potrebbe riguardare in particolare principali itinerari turistici: in Lombardia occhi puntati sulla SS36 ''del Lago di Como e dello Spluga''. Occhi puntati anche agli snodi di accesso a Milano, in particolare nel pomeriggio di oggi.

Ecco le altre strade a rischio code: la A2 ''Autostrada del Mediterraneo'' che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 ''Jonica'' e 18 ''Tirrena Inferiore'' in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 ''Carlo Felice'' in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria trafficata che insieme alla SS7 ''Appia'' assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 ''Adriatica'' (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS45 ''di Val Trebbia'' in Liguria, la SS26 ''della Valle D'Aosta'' e la SS309 ''Romea'' tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 ''di Alemagna'' in Veneto. Per limitare al massimo i disagi e consentire la fluidità del traffico, Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi che sono 1.278.