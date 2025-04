Lunedì mattina, nel cortile della loro scuola, gli studenti della media Frisi di Melegnano metteranno a dimora una pianta, simbolo dell’importanza del trapianto. È il passaggio conclusivo di “Tra-piantiamo una vita“, programma di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti, che è stato promosso dall’Asst Melegnano Martesana, in collaborazione con l’Aido e il Comune di Melegnano, per “agganciare“ le nuove generazioni e diffondere la cultura della solidarietà. Il progetto si è articolato in una serie d’incontri con gli esperti. I lavori che i ragazzi hanno realizzato nell’ambito di questo percorso (testi, slogan e video) verranno premiati lunedì, in concomitanza con la piantumazione del nuovo albero.

Nel 2024 sono stati 156 i prelievi di tessuti effettuati dall’Asst Melegnano Martesana. Un patrimonio prezioso, che ha permesso di curare oltre 4.500 pazienti ed è valso all’Asst un diploma di riconoscenza da parte del Centro trapianti di Regione Lombardia.

A.Z.