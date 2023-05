Torneo di tennis, oltre 100 atlete in gara

Sui campi di terra rossa del Gardanella Sport Village il tennis si vestirà di rosa grazie al torneo femminile Open Gardanella, arrivato alla settima edizione. Da sabato prossimo al 10 giugno, giorno della finale, oltre 100 atlete da tutta Europa si sfideranno per la vittoria. L’appuntamento, ormai rodato alla perfezione, sta raccogliendo sempre maggiori consensi e notorietà. "Il nostro evento - ha spiegato Franco Arcidiacono, patron del torneo - è uno dei più importanti d’Italia, a cui partecipano tenniste di altissimo livello come Jessica Beroldo, vincitrice nel 2022. Le ragazze in gara sono delle vere guerriere e i match sono spettacolari. Contiamo sul tifo di un pubblico numeroso". "Una bella pagina di sport al femminile" - ha dichiarato il vicesindaco Stefania Accosa -. Per info www.opengardanella.it

Valeria Giacomello