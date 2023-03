Tornano disponibili 39 alloggi Aler

Case popolari, la carica dei mille per 39 alloggi Aler che si trovano negli stabili di viale Lazio, via Biancospini, via Fiordalisi, via Mughetti e via Nilde Iotti. Gli appartamenti hanno superfici di varia metratura e non sono utilizzabili da soggetti portatori di handicap. La città, con il più grande quartiere popolare d’Italia, ben 6.900 a oggi, è una di quelle dove la crisi abitativa è maggiormente sentita. Si prevedono almeno mille domande per i 39 appartamenti messi al bando. La crisi post pandemica e il caro casa viaggiano di pari passo e a Rozzano questo binomio di fa sentire e molto. Crescono di numero i nuclei familiari a caccia di una casa: sfratti per indebitamento involontario, difficoltà nel pagare il mutuo, le spese condominiali cresciute e il caro bolletta hanno messo molte famiglie in difficoltà. Così se negli anni scorsi le domande per una casa popolare erano arrivate anche a quota 700, quest’anno potrebbero superare quota mille. "Ogni anno sono sempre più le famiglie che chiedono una casa popolare - spiegano dal Comune - e Aler mette a disposizione quelle che si sono liberate, ma non bastano mai". E il mercato privato per molti nuclei familiari è diventato proibitivo: in alcune zone di Rozzano, come a Quinto Stampi, un bilocale in affitto può costare oltre i 700 euro. Poi ci sono le bollette da affrontare. E sono molti che scelgono di trasferirsi in zone della provincia più distanti dal capoluogo: Lacchiarella, Noviglio, Casarile, Rosate, Besate dove è possibile trovare case in affitto a prezzi più accessibili, ma poi ci si trova a fare i conti con la carenza dei servizi.Massimiliano Saggese