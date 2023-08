Torna la salsa solidale a Sesto San Giovanni: bando sui fondi

Si parte dai pomodori lavati e cucinati, che poi vengono messi nei vasetti e venduti per sostenere progetti sociali del territorio. Torna la salsa solidale, che dal 2016 vede impegnata l’associazione VentimilaLeghe con tanti volontari. Nel weekend dal 15 al 17 settembre si sta insieme e si lavora a Cascina Baraggia, preparando la salsa che sarà a disposizione delle offerte. Quest’anno, però, c’è una novità. Il comitato promotore composto da VentimilaLeghe e Oikos ha deciso di aprire un bando pubblico per l’assegnazione delle risorse economiche ricavate alle onlus di volontariato presenti e operanti a Sesto. "La salsa solidale vuole essere un modello di responsabilità sociale, attraverso progetti che coinvolgono gruppi informali, target, associazioni e altri partners che sviluppino idee per rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni sociali che riguardano anziani, disabilità, famiglia, nuove povertà, cultura".

La.La.