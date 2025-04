Torna “Il Bagagliaio“ mercato dell’usato e di oggetti “vintage“

Oggetti vintage e di seconda mano. Coi banchetti che resteranno allestiti dalle 8.30 alle 16 nell’area esterna tra i padiglioni A e B, domenica 27 torna al Parco esposizioni di Novegro “Il Bagagliaio“. Si tratta di un evento dedicato agli espositori privati, che metteranno in mostra mobili, componenti di arredo, capi di abbigliamento e altro ancora. L’ingresso è gratuito; gli espositori sono, in più di un caso, persone che hanno recuperato dalle loro cantine oggetti particolari e del tempo che fu. Un repertorio di curiosità che viene proposte al pubblico in un’atmosfera di spontaneità.

Nato negli anni ’80 e ispirato ai déballages francesi, il Bagagliaio si svolge a Novegro 7 volte l’anno all’aperto e una volta (a dicembre) al chiuso. L’obiettivo dei visitatori è trovare tesori nascosti, favorire l’economia circolare, risparmiare sugli acquisti e stringere nuove amicizie.

Il Bagagliaio è solo uno degli eventi che scandiscono il calendario annuale del Parco di Novegro, il grande spazio espositivo di proprietà della famiglia Pagliuzzi che ospita anche festival del fumetto, fiere del modellismo ed eventi dedicati alla tecnologia. A.Z.