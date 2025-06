Sesto, 14 milioni per il rilancio. Piscina e sicurezza, tutti i progetti

Scuole, sicurezza, case popolari. Il consiglio comunale ha deciso come spendere l’avanzo di amministrazione di 14.090.158 euro complessivi, risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate con l’approvazione del bilancio 2025. Nel dettaglio, 8.531.872 euro saranno destinati a investimenti, opere pubbliche e riqualificazioni, mentre 5.558.286 euro andranno a copertura delle spese della macchina comunale.

"Questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per la città: abbiamo trasformato l’esercizio finanziario dell’ente in un potente strumento di rilancio, capace di generare investimenti concreti in tutti i settori chiave della vita cittadina – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Con queste ulteriori risorse interverremo su edifici e infrastrutture con un occhio di riguardo alle fasce fragili". Circa 2,3 milioni di euro saranno destinati alla ristrutturazione completa della piscina Olimpia, chiusa ormai da anni ed è previsto un restyling anche del centro sportivo Manin, cofinanziato al 50% da Regione Lombardia. Una cifra di 3,5 milioni di euro andrà nella manutenzione e messa in sicurezza degli edifici pubblici: oltre all’ex monastero San Nicolao, la biblioteca di Villa Visconti d’Aragona, il Quartiere Primavera, le scuole Forlanini e Marzabotto, progetti finanziati anche dal Pnrr.

È previsto anche l’acquisto di nuovi arredi per i sei istituti comprensivi Oltre. 800.000 euro saranno impiegati per il potenziamento dei centri antiviolenza e per promuovere nuovi interventi a tutela delle fasce più fragili della popolazione, tra cui minori, persone con disabilità e anziani soli. In ambito sicurezza, 160.000 euro saranno utilizzati per l’acquisto di un nuovo mezzo operativo, 16 bodycam, tablet, nuove attrezzature e strumentazione per i rilievi scientifici. Per migliorare il controllo del territorio, 350.000 euro saranno destinati all’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana nelle aree strategiche e maggiormente sensibili.

Piazza Don Mapelli e piazza Maria Ausiliatrice/Rondinella saranno riprogettate, mentre 850.000 euro andranno per la sostituzione e installazione di nuove pensiline dei bus, nell’ottica di una mobilità pubblica più efficiente insieme all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più delicati. Infine, 950.000 euro saranno investiti in interventi di potatura straordinaria e nella riqualificazione delle aree verdi, tra cui gli orti di via Madonna del Bosco e i giardini di Villa Mylius.