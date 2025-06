Riaperto il passaggio nel parco del Cimitero. Lavori nell’area nord ancora per due mesi

I bressesi ne chiedevano l’apertura per raggiungere in pochi minuti via Mattei e via Vittorio Veneto da piazza De Gasperi, senza dover fare a piedi un lungo giro in via don Minzoni. Sono stati accontentati in questi giorni: ora è accessibile il passaggio sui viali nella zona sud del Parco del Cimitero. In questo settore, i principali lavori di riqualificazione sono stati conclusi, permettendo il transito delle persone dopo 3 mesi di chiusura. La sistemazione delle aree giochi e degli arredi è prevista per le prossime settimane. Invece, i cantieri che chiudono la più vasta zona nord del parco resteranno ancora per un paio di mesi, per consentire il restyling ambientale: tra le opere, ci sarà un campo recintato da calcetto in erba sintetica. G.N.