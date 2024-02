Maltempo a Milano: testata la vasca di laminazione sul Seveso. Come funziona e da cosa protegge

Milano, 10 febbraio 2024 – È l’arma che dovrebbe consentire a Milano di affrontare con ottimismo anche le precipitazioni più abbondanti. La grande vasca di laminazione sul Seveso è stata messa alla prova oggi, sabato 10 febbraio, proprio in giorni complicati sul fronte maltempo, con la diffusione del segnale di allerta gialla proprio per il rischio di esondazione dei due corsi d’acqua principali di Milano; il Seveso, appunto, e il Lambro.

La prova

"Con l'allerta meteo iniziata ieri venerdì stiamo effettuando la prova della vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso". Lo ha spiegato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. "È la prova più importante, quella con l'acqua del Seveso in piena, realizzata da MM con le procedure concordate con le competenti autorità. La vasca è stata riempita fino a circa poco più della metà della sua capienza – ha proseguito – Ora attendiamo la fine dell'allerta e poi la vasca verrà svuotata con le pompe e subito a seguire, la vasca sarà pulita dai fanghi lasciati sul fondo e sulle sponde, e poi rimessa l'acqua di falda per ricostituire il lago".

La fiducia

"Ora abbiamo una certezza in più, la vasca di Milano c'è e funziona, sappiamo che possiamo contare su di essa durante le allerte. Una certezza importante per Niguarda, Pratocentenaro, Istria, Testi, Zara, Isola". ha concluso.

La prova generale, quindi, è stata superata. Ora si vedrà il funzionamento della vasca in caso di emergenze meteo più importanti di quella in corso in questi giorni.