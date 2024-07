“Fili Cadorna“. Sì del Comune all’accordo

Il Comune aderisce, con una delibera di indirizzo politico, alla promozione dell’Accordo di Programma per la realizzazione della proposta progettuale di rigenerazione urbana denominata “Fili Cadorna“, promosso da Regione Lombardia, che vede coinvolte anche Ferrovienord Spa e FNM Spa. La proposta, così come presentata dall’operatore privato Ceetrus Italy Spa per il tramite di Nhood Services Italy, consiste nella realizzazione di una infrastruttura a copertura del tracciato dei binari ferroviari che, ampliando parco Sempione, si estenderà dalla stazione di Cadorna fino a via Mario Pagano e poi, come da richiesta dell’Amministrazione comunale, fino alla stazione Domodossola. L’obiettivo è sanare la frattura urbana dovuta all’attraversamento dei binari ferroviari che arrivano fin nel cuore storico della città, e ricucire una porzione significativa del tessuto consolidato. Prevista anche la riqualificazione della stazione Cadorna, compreso lo spazio pubblico del piazzale antistante. "Una proposta senz’altro interessante, complessa e ambiziosa – afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi –. Nei prossimi mesi bisognerà lavorare agli approfondimenti necessari, ma il progetto di risistemazione di quell’area è molto rilevante e in grado di cambiare il volto di un quadrante significativo della città".

Carlo Masseroli (nella foto), amministratore delegato di Nhood Services Italy, commenta: "Si tratta di un progetto molto rilevante per la città, che ha l’ambizione di allargare il Parco Sempione e trasformare la stazione Cadorna in un polo intermodale di caratura internazionale. Soprattutto perché Nhood ha introdotto per la prima volta il partenariato pubblico privato come strumento di rigenerazione urbana".

M.Min.