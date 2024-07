Sergio Barzetti, chi è lo chef aggredito: studi, ristorante e moglie. In tv a È sempre mezzogiorno

Malnate (Varese), 27 luglio 2024 – Aggredito durante una lite per un posteggio, davanti al suo ristorante a Malnate, nel Varesotto. Vittima Sergio Barzetti, chef e volto noto del programma Rai “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici. Diversi pugni in faccia che gli hanno procurato delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Stando a quanto ricostruito, la sera del 25 luglio, un uomo e una donna, non sconosciuti e non nuovi a fatti simili, avrebbero aggredito lo chef mentre stava caricando un furgone posteggiato vicino al suo ristorante di Malnate Cucina Barzetti. “Le due persone lo hanno prima insultato – spiega l'avvocato Cova –. L'uomo lo ha quindi preso a pugni. Ci sono testimoni”.

Nato a Milano il 19 aprile 1975, Sergio Barzetti è uno chef famoso anche con il soprannome di "Mr. Alloro", per via della sua predilezione per questo ingrediente. Ma non resiste al profumo dello zafferano. Oltre alla cucina, ha una grande passione per la natura: Sergio viene da una famiglia di allenatori di cavalli da corsa.

Si avvicina al mondo della cucina in giovane età, frequentando le scuole medie Bonecchi di Rho, approfondendo poi la sua passione alla scuola alberghiera Carlo Porta di Milano.

Dopo oltre vent'anni di esperienza in ristoranti e alberghi, lo chef apre un suo ristorante a Malnate, in provincia di Varese, chiamato "Cucina Barzetti". Non ama definirsi cuoco o chef, ma come riporta il suo biglietto da visita, Cuciniere Esperto. In ogni piatto di Sergio Barzetti ci sono ingredienti scelti con cura, che arrivano da un rapporto con i produttori, la conoscenza delle metodologie di produzione. Barzetti ha anche una bottega al Mercato Centrale di Milano, dove il piatto forte è il ‘risino’, il riso al salto con la toma piemontese o il gourmet con la parmigiana di melanzane.

Barzetti viene conosciuto dal grande pubblico grazie al suo ruolo di ospite fisso in programmi come ‘La Prova del Cuoco’ ed ‘È sempre mezzogiorno’, entrambi condotti da Antonella Clerici.

Sergio Barzetti durante il photocall del programma Rai "La prova del cuoco" nel nuovo Studio 2 di Cinecittà a Roma, 01 settembre 2015. ANSA/FABIO CAMPANA

Non solo tv, Barzetti si dedica anche alla scrittura, con la pubblicazione di libri di ricette. Tra le sue opere un libro interamente dedicato al riso, il Risottario, e molti sull’arte di intagliare frutta e verdura. Inoltre, collabora con la rivista ‘La Cucina Italiana’. Ha svolto fino al 2012 la mansione di docente presso l’Istituto alberghiero De Filippi di Varese e oggi è anche consulente di importanti aziende del settore enogastronomico.

Sergio Barzetti è sposato con Laura Campagna. Dal loro amore è nata una figlia, Anita.

Sergio Berzetti ha un profilo Instagram molto attivo, che conta 46.400 follower. Lo chef pubblica foto e video della sua vita privata, ma soprattutto immagini che lo immortalano al lavoro in cucina o durante la trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’.