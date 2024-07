Milano e Lombardia nella morsa di caldo e afa, rischio temporali di calore. Le previsioni meteo

Milano, 27 luglio 2024 – Week end rovente a Milano e in Lombardia. Già da ieri, venerdì 26 luglio, le temperature si sono alzate. Oggi ancora di più e domani, domenica 28 luglio, si andrà oltre i 35 gradi. Picchi che dureranno fino a metà della prossima settimana, quando poi lasceranno spazio a una nuova perturbazione con possibili piogge e temporali. Ma in questi giorni, non è da escludere che, in certe zone, possano verificarsi temporali di calore. Ma di cosa si tratta e come si formano?

Cosa sono

Stando agli esperti de ilMeteo.it, i temporali di calore, noti anche come temporali termoconvettivi, sono fenomeni meteorologici che si formano principalmente durante le stagioni calde, in particolare in estate. Si tratta di precipitazioni a carattere intenso (pioggia, vento e grandine) ma di breve durata, spesso accompagnate da fenomeni elettro-luminosi come i lampi e non sono legati a una perturbazione. Si formano spesso nel pomeriggio o in serata, generalmente localizzati in aree ristrette. A differenza dei temporali frontali, i temporali di calore non sono associati al passaggio di fronti meteorologici, ma sono causati dal riscaldamento diurno. Questo li rende un fenomeno tipico delle giornate calde e umide, specialmente nei mesi più caldi dell'anno.

Come si formano

Sempre stando agli esperti de ilMeteo.it, i temporali di calore si sviluppano a causa del forte riscaldamento del suolo da parte del sole, che causa il sollevamento rapido dell'aria calda vicino al terreno, creando forti correnti ascensiona.