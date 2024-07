Dopo 10 anni di promesse. Rho Soccorso avrà una sede

Il sogno di una nuova sede per Rho Soccorso, dopo anni di attesa e promesse, diventa realtà. Il Comune, dopo aver acquistato un immobile di via Labriola che accoglieva un discount, ora si prepara a rigenerare da un punto di vista sociale e urbano questo spazio, all’interno del quale verranno ospitati volontari, operatori sanitari e ambulanze. Il rogito è stato sottoscritto alla fine di maggio, l’ufficio tecnico sta realizzando il progetto, presto dovrebbero partire i lavori, grazie anche a un finanziamento regionale di 150mila euro. In via Legnano nella storica sede da anni gli operatori del soccorso stanno stretti. La nuova sede, nell’area tra via Labriola e via Aldo Moro, accanto al mercato di quartiere sarà molto più ampia L’ex supermercato verrà ristrutturato e questo permetterà di rigenerare, anche dal punto di vista sociale, un quadrilatero finora poco sfruttato. "La presenza di Rho Soccorso potrà garantire un presidio costante in termini di sicurezza eliminando lo stato di abbandono - dichiara l’assessore al Patrimonio, Nicola Violante -. Il progetto prevede una spesa attorno a 850mila euro, mentre costruire ex novo avrebbe portato a superare i due milioni di euro". Oggi Rho Soccorso conta 217 volontari, 10 dipendenti, 2 giovani del servizio Civile Nazionale, 5 ambulanze, 2 mezzi di trasporto disabili, 2 auto per trasporto visite pazienti. Ro.Ramp.