Nuova casa dei vigili del fuoco. Nasce il polo della sicurezza

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo distaccamento volontario dei vigili del fuoco, alla presenza del capo del Corpo nazionale Carlo Dall’Oppio, del comandante provinciale di Milano Nicola Micele, del direttore generale Fabrizio Piccinini, del sindaco di Peschiera Andrea Coden e delle autorità civili e militari del territorio. Ad allietare l’evento, sui cieli di Peschiera, ha fatto tappa un elicottero dei vigili del fuoco. La struttura di via Carducci, operativa dal 24 febbraio 2024, ospita anche la polizia locale e la protezione civile, creando un polo di sicurezza integrato. Per la sua realizzazione l’amministrazione comunale ha investito quasi mezzo milione di euro. Sotto la guida del capo distaccamento Andrea Meles, il numero di volontari è rapidamente cresciuto passando dai 15 iniziali ai 40 attuali, molti dei quali hanno recentemente completato il corso di formazione. Dalla sua apertura, il distaccamento ha già effettuato 511 interventi di soccorso tecnico-urgente (277 nei primi 10 mesi del 2023 e 234 nei primi sei mesi del 2024), a suffragare la bontà della scelta strategica del dipartimento. "Sono onorato di annunciare questa inaugurazione - ha dichiarato il sindaco -, un traguardo che rappresenta un passo in avanti fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e di tutto il territorio limitrofo, potenziando il presidio e le azioni di monitoraggio e prevenzione.

La caserma garantirà interventi più rapidi ed efficienti e maggior protezione delle persone e dei nostri luoghi. Un ringraziamento speciale va ai nostri vigili del fuoco volontari, la cui dedizione e impegno sono la vera forza di questo servizio. Integrare i servizi per la sicurezza cittadina già esistenti con un distaccamento dei vigili del fuoco, è segno della nostra unità e del nostro impegno reciproco nella protezione e sicurezza dei cittadini". A fare gli onori al taglio del nastro il comandante Micele: "Oggi andiamo ad apporre un sigillo istituzionale - ha spiegato - a un distaccamento già operativo, garanzia di presidio di sicurezza per la popolazione in un territorio complesso. Vigili permanenti e volontari si integrano perfettamente in un sistema di soccorso che deve affrontare quotidianamente una frontiera del rischio sempre più complessa, non ultima quella legata agli effetti del cambiamento climatico".