Milano, turista di 75 anni si sente male sulle terrazze del Duomo: soccorsa e trasferita al Policlinico

Milano, 28 luglio 2024 – Ancora malori in città, soprattutto per i turisti che si avventurano nei tour di Milano nonostante le temperature elevate che si registrano in questi ultimi giorni di luglio. Dopo qualche settimana fa, anche oggi un’anziana visitatrice è stata colta da un malore sulle terrazze del Duomo dove era salita con dei parenti. La donna, una 75enne straniera, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico.

L’episodio si è verificato alle 14.15 quando la donna, anche per via delle alte temperature e del sole, sul tetto della cattedrale si è accasciata al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del Nucleo Saf, l’anziana, secondo quanto precisato dal 118, è stata reidratata e portata a terra per le scale, e poi, in ambulanza al pronto soccorso per un periodo di osservazione clinica.