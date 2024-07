Lecco, è allarme afa: raffica di malori al lago, in montagna e sulla Statale 36

Lecco, 28 luglio 2024 – Troppo caldo, malori in montagna, sul lago e in strada. A causa delle temperature e, soprattutto, dell'umidità particolarmente elevata, in un mix che ha generato un'ondata di calore, diverse persone si sono sentite male. Molti i malori registrati quest'oggi e i relativi interventi dei sanitari di Areu, fin dalla mattina, specialmente nei paesi di villeggiatura: a Bellano, si è sentito male un 68enne; a Casargo, all'Alpe di Paglio, è stata soccorsa una 54enne; a Dervio un uomo di 57 anni; a Barzio , alla stazione di partenza di valle della funivia via dei Piani di Bobbio una donna di 57 anni; al lido di Vercurago un 46enne; sul lungolago di Lecco un 63enne.

Una scalatrice di 19 anni ha invece accusato un malore sulla sulla ferrata del Medale ha accusato un malore, recuperata dai soccorritori del Soccorso alpino di Lecco e dell'eliambulanza di Milano, che l'hanno trasferita in ospedale a Lecco, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Una 48enne poi è stata male mentre viaggiava lungo la Milano – Lecco, in direzione sud verso Milano: è stata soccorsa all'altezza di Suello, in un'area di servizio. Si è sentita male anche una 38enne in viaggio sempre sulla Statale 36, da Colico verso Lecco, nel tratto che tra Bellano e Abbadia Lariana, a Mandello del Lario. Per soccorrerla, è stata temporaneamente bloccata la circolazione in Superstrada, con pesanti ripercussioni sulla viabilità , con una coda di oltre 7 chilometri e tempi di percorrenza di oltre un'ora per meno per una ventina di chilometri di strada.