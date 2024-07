A Milano aprono le nuove terme De Montel: sarà la struttura termale urbana più grande d’Italia

Milano, 26 luglio 2024 – Rinascono le ex scuderie De Montel a San Siro: uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, che regalerà tra pochi mesi a Milano il più grande parco termale naturale urbano. Le scuderie riapriranno al pubblico con più di 16 mila metri quadrati di struttura, di cui di 6 mila al coperto e 10 mila tra corte e aree verdi attrezzate, interamente dedicati al relax e al benessere. L’intero parco conterà in tutto di dieci piscine termali per un totale di 800 metri cubi di acqua e sarà organizzato su diversi livelli, con aree relax e ristoro e una sauna banja russa.

Progettate negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi, per volontà della nobile famiglia di banchieri De Montel, erano uno dei gioielli Liberty della città e tra le più rinomate scuderie d’Italia. A partire dal Secondo dopoguerra vissero un inesorabile declino fino al totale abbandono e degrado negli anni ’70. Dopo 50 anni, dunque, sarà riportato alla luce, con una nuova destinazione aperta a tutti i cittadini, un capolavoro architettonico pressoché sconosciuto. L’idea di riconvertire l’area, di restaurarne gli edifici e di creare un polo termale era nata oltre dieci anni fa, nel 2007, quando venne ripristinata la storica sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità e si iniziò a immaginare un futuro balneoterapeutico.

La svolta e il conseguente nuovo destino della struttura si concretizzano grazie all’idea del Comune di inserire le scuderie De Montel nella prima edizione di “Reinventing cities”, che ha premiato la proposta di riqualificazione e di riconversione delle scuderie De Montel. Il recupero del complesso e di rifunzionalizzazione di tutta l’area, progettato da un team di aziende coordinato dallo Studio Marzorati, è stato reso possibile grazie all’investimento del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) – con un impegno di oltre 50 milioni di euro – in partnership con il gruppo Terme & SPA Italia, che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA su tutto il territorio nazionale, tra cui le Terme di Saturnia.

L’ingresso alle Terme di Milano De Montel sarà su via Achille 6, a cui si accederà attraverso l’avancorpo centrale a pochi passi dallo Stadio e dall’Ippodromo di San Siro. L’inaugurazione al pubblico del parco termale è prevista per l’inizio del 2025.