Tentato omicidio in Bergamasca, fratello di 26 anni agli arresti domiciliari

Il litigio è scoppiato domenica, all’alba, tra due fratelli nella Bergamasca. Uno, di 31 anni, si trova ricoverato all’ospedale di Seriate in gravi condizioni: nella caduta ha picchiato violentemente il capo sul pavimento di casa. Ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. L’altro fratello, di 26 anni, si trova invece agli arresti domiciliari per tentato omicidio. È stato sentito dai carabinieri di Bergamo. Tutto si è svolto tra sabato sera e le prime ore di domenica a Mozzo, alle porte di Bergamo. Qui vivono i due fratelli con la madre. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, sabato i due fratelli sono andati in una discoteca che si trova nella zona di Seriate. Un locale frequentato. Si balla, si beve, ci si diverte. Durante la serata uno dei fratelli, quello di 31 anni, incrocia nella discoteca una ragazza con la quale si intrattiene.

Non è chiaro se la ragazza fosse andata nel locale accompagnata da qualcuno. Sta di fatto che a un certo punto un uomo, che la scorge intrattenersi con un estraneo, irrompe fra i due. Tra lo sconosciuto e il 31 enne c’è un diverbio, i toni si alzano, gli animi si surriscaldano. E prima che la situazione degeneri interviene in sostegno del 31enne il fratello più giovane, che lo riporta alla calma. I due fratelli lasciano il locale per far rientro a casa. Pare che durante il tragitto abbiano litigato per quanto era accaduto. Una volta a casa i due fratelli hanno un nuovo sussulto, forse anche per effetto dell’alcol, e nella colluttazione ha la peggio il 31enne.

F.D.