Detenuto diciottenne tenta la fuga alla fine dell’udienza in tribunale

Milano, 5 giugno 2024 – Ha cercato di scappare alla fine di un'udienza in Tribunale, ma è stato subito bloccato dai carabinieri. Il tentativo di fuga è andato in scena nella mattinata di martedì 5 giugno al Palazzo di Giustizia di Milano.

Secondo le prime informazioni, il diciottenne marocchino Moner N., recluso per reati in materia di stupefacenti, è stato portato in Tribunale dagli agenti della polizia penitenziaria per partecipare a un'udienza.

Il tentativo di fuga

Al termine dell'udienza, il diciottenne è stato portato fuori dall'aula per essere riaccompagnato a San Vittore, ma in quel frangente è riuscito a sottrarsi alla custodia delle guardie carcerarie e a uscire di corsa dal varco di via San Barnaba.

L'intervento

Gli agenti l'hanno subito inseguito, e le urla hanno richiamato l'attenzione di due appuntati scelti del Reparto servizi magistratura, quotidianamente impiegati in Tribunale per la vigilanza nelle aule, che sono riusciti a bloccare il diciottenne in via Manara prima che si allontanasse in direzione corso di Porta Vittoria. Il marocchino è stato riconsegnato agli agenti della penitenziaria.