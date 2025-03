Tenta di prendere a pugni un’infermiera. Poi ferisce un ghisa: arrestato trentenne

Non voleva essere dimesso e per opporsi ha cercato di sferrare un pugno a un’infermiera, ieri mattina all’ospedale San Carlo, proprio nella giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. Con tutta probabilità ignorava tale ricorrenza, o, anche se lo avesse saputo, verosimilmente questa informazione non lo avrebbe frenato. Alla fine il paziente che ha dato in escandescenze, trentenne marocchino, è stato arrestato dalla polizia locale: dopo aver tentato di colpire l’infermiera, ha infatti reagito contro i ghisa intervenuti, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, colpendone uno con un pugno (l’agente ha poi avuto 8 giorni di prognosi). Stando a quanto emerso, il trentenne era stato ricoverato nella notte per abuso di cocaina e cannabinoidi. Al mattino, al momento delle dimissioni, si rifiutava di lasciare l’ospedale. Quindi ha provato a colpire con un pugno una delle infermiere di turno. Immediato l’arrivo delle guardie giurate che hanno subito allertato gli agenti di polizia locale presenti all’interno dell’ospedale, i quali hanno provato a contenere l’uomo. Impresa difficile, perché a quanto pare non era per nulla collaborativo, al punto che è riuscito a ferire uno dei ghisa. Quindi è scattato l’arresto.

Nicola PalmaMarianna Vazzana