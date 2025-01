Tecnologia: ecco le nuove professioni

Razzante*

Le galoppanti trasformazioni digitali stanno incidendo profondamente anche sul mercato del lavoro. Le imprese richiedono nuovi profili professionali non sempre reperibili sul mercato nazionale, anche a causa dell’inadeguatezza del sistema scolastico e universitario. Nel 2025 cresceranno del 10% le richieste, da parte delle aziende, di professionisti del settore tecnologico con competenze in materia di Intelligenza Artificiale (AI), analisi dei dati e cyber sicurezza. In particolare i professionisti che avranno maggiori opportunità nei prossimi mesi sono gli ingegneri esperti in AI e machine learning, i data analyst, i data scientist e gli analisti di sicurezza informatica. È quanto si legge in una ricerca di Hunters Group, società di ricerca e selezione del personale.

"Con l’evoluzione rapida delle tecnologie e l’aumento della digitalizzazione – chiarisce Luca Balbo, executive manager della divisione Ict&Digital di Hunters Group – il mercato del lavoro tech sta vivendo una fase molto interessante. Le aziende avranno sempre più necessità di trovare professionisti altamente qualificati e capaci di adattarsi a uno scenario in continua evoluzione ed estremamente competitivo. Ed è per questo che anche le retribuzioni e le opportunità di carriera, nonostante un mercato del lavoro non proprio brillante a livello generale, sono molto interessanti". Gli ingegneri in AI e machine learning, in particolare, sono ricercati per la loro capacità di sviluppare sistemi e algoritmi che permettono alle macchine di apprendere dai dati, prendere decisioni autonome e risolvere problemi complessi. I data analyst raccolgono, elaborano e interpretano grandi quantità di dati per fornire informazioni utili alle decisioni aziendali. Gli analisti di cybersecurity proteggono i sistemi e le reti aziendali da minacce e attacchi informatici.

*Docente di Diritto

dell’informazioneall’Università Cattolica