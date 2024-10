Teatro Ringhiera, via ai lavori dopo 7 anni di chiusura

Milano, 28 ottobre 2024 – Un passo avanti verso la manutenzione straordinaria del Teatro Ringhiera di via Boifava, chiuso dal 2017. Alla gara d’appalto per i lavori si sono presentate 105 imprese e alla fine il Comune ha aggiudicato il restyling dell’immobile al Gruppo Consales srl, in avvalimento con il Consorzio Stabile Artemide che partecipa in proprio.

La base d’asta fissata da Palazzo Marino era di 1,9 milioni di euro, Consales srl ha puntato su un ribasso del 20,1% pari a 392 mila euro e alla fine ha conquistato l’appalto per 1.556.549 euro. Il cantiere dovrebbe aprire nelle prossime settimane e concludersi entro un anno (la durata prevista per le opere è di 347 giorni): dunque nel novembre del 2025, o al massimo entro la fine del 2025 il Teatro Ringhiera potrebbe essere riqualificato e pronto a riaprire.

Il condizionale resta d’obbligo, visto i sette anni di ritardi accumulati prima dal progetto e poi dall’iter per l’appalto. I lavori finalmente assegnati permetteranno di rinnovare e ampliare la struttura esistente grazie ad una complessiva ristrutturazione degli spazi, di ammodernare gli impianti e la sala che garantirà una capienza complessiva di 232 posti a sedere. Gli interventi previsti consistono in opere di demolizione parziale (con esclusione di elementi strutturali dell’edificio), di rimozione e rifacimento di componenti impiantistiche, pavimenti, rivestimenti, porte e, più in generale, nella riqualificazione degli spazi.

Lavori di manutenzione straordinaria finalmente assegnati, dicevamo sopra. Finalmente, sì, perché l’opera, inserita nel dicembre del 2023 nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune, ha registrato un iter lento, tanto da far sollevare le proteste del presidente del Municipio 5 Natale Carapellese, di Atir (la compagnia teatrale che ha gestito il Ringhiera dal 2007 al 2017) e dei residenti del quartiere Chiesa Rossa, sempre più preoccupati per la situazione della zona, dopo la chiusura dei supermercati Carrefour e Aumai e il mancato avvio della ristrutturazione della torre Aler di via Boifava 29. Ma il via al restyling del Teatro Ringhiera è un segnale positivo per il futuro del quartiere. Gli abitanti di Chiesa Rossa sperano che non sia il solo.